Treinador do Brugge: "Yaremchuk? Não estamos no mesmo comprimento de onda"

Carl Hoefkens, treinador do Club Brugge, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Bayer Leverkusen, da sexta e última jornada da fase de grupos da Champions.

O treinador do Club Brugge, Carl Hoefkens, explicou esta segunda-feira a ausência de Roman Yaremchuk, antigo avançado do Benfica, da convocatória do jogo de sábado, frente ao Oostende, da Liga belga, e do duelo contra Bayer Leverkusen, a contar para a sexta e última jornada da Liga dos Campeões e agendado para as 17h45 de terça-feira.

"O problema não é tático, mas, neste momento, temos opiniões diferentes sobre o que um avançado deve fazer. Tem mais a ver com a intensidade que eu quero ver no avançado da minha equipa, sobretudo dentro da área e não tanto fora dela", começou por dizer o técnico em conferência de Imprensa de antevisão ao duelo com os alemães.

"Neste momento não estamos no mesmo comprimento de onda, mas penso que é um problema passível de ser resolvido no futuro", concluiu.