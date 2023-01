Treinador do Brighton e a saída de Trossard: "Prefiro quando as pessoas são claras..."

Roberto De Zerbi mostrou não ter ficado satisfeito com a forma como o extremo belga saiu do Brighton e rumou ao Arsenal, a troco de 24 milhões de euros.

Roberto De Zerbi, treinador do Brighton, reagiu na sexta-feira à venda de Leandro Trossard para o Arsenal, líder da Premier League, a troco de 24 milhões de euros.

"A situação com Leandro Trossard foi difícil, penso eu, porque percebi que ele queria sair. Lamento o último período [de Trossard no clube] porque prefiro quando as pessoas são claras, não quando existe um comportamento diferente. Mas somos uma boa equipa e podemos jogar bem com Leo ou sem Leo", assegurou, em conferência de imprensa.

Recorde-se que o extremo belga, de 28 anos, começou a presente temporada no clube inglês em grande forma, apontando sete golos e duas assistências em 14 jogos disputados até à realização do Mundial'2022, ao qual foi chamado pela Bélgica.

No entanto, após uma prestação desapontante no torneio - ficou em branco nos três jogos em que atuou e a seleção foi eliminada na fase de grupos - Trossard também não voltou a demonstrar a mesma forma nos seagulls e até teve um desentendimento com o treinador, saindo a meio de um treino.

