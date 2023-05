Treinador do Brighton confirma saída de figuras: "Tenho muita pena"

Roberto De Zerbi deu a entender que Alexis Mac Allister e Moises Caicedo vão mesmo abandonar o clube no defeso

Roberto de Zerbi, treinador do Brighton, já sabe que vai perder Alexis Mac Allister e Moises Caicedo. O italiano está preparado para ficar sem duas das principais figuras.

"Penso que este poderá ter sido o último jogo de Alexis Mac Allister e Moises Caicedo no Brighton. Tenho muita pena, porque são dois grandes jogadores, mas é a política do Brighton. É bom que possam sair para jogar a um nível superior", atirou, no final do encontro com o Aston Villa.

Os dois médios, que foram, também, responsáveis pelo primeiro apuramento do Brighton para as competições europeias, têm sido associados aos maiores clubes ingleses, como Chelsea, Arsenal ou Liverpool.