Treinador do Bodo/Glimt investigado por alegada agressão a adjunto de Mourinho

Kjetil Knutsen, treinador do Bodo/Glimt, terá socado Nuno Santos

Eventual altercação, ocorrida após o jogo entre a equipa da Noruega e a Roma e testemunhada por jogadores, motivou intervenção policial. Pellegrini denunciou à Imprensa

A polícia norueguesa iniciou uma investigação para apurar uma alegada agressão de Kjetil Knutsen, treinador do Bodo/Glimt, a Nuno Santos, técnico de guarda-redes da Roma, após o duelo entre as equipas nos "quartos" da Conference League.

A seguir ao apito final, e no túnel de acesso aos balneários, Kjetil Knutsen, refere o jornal "Il Messaggero", na sequência de desentendimento, terá socado Nuno Santos, sob olhar de jogadores, e houve necessidade de intervenção policial.

De acordo com a "Sky Sport Italia", os elementos da polícia presentes no estádio Aspmyra, além de terem posto fim à altercação entre ambos, interrogaram Kjetil Knutsen, Nuno Santos e diversos futebolistas eventuais testemunhas.

Lorenzo Pellegrini, capitão da Roma e um dos atletas presentes durante a alegada agressão, assegurou que o técnico do Bodo/Glint, que alcançou novo triunfo sobre os romanos, "atacou fisicamente" o treinador de guarda-redes Nuno Santos.

"Algo verdadeiramente desagradável aconteceu. Estou abalado com o que acabei de ver, é absolutamente vergonhoso. Agora queremos mandar o Bodo para casa também por causa do que aconteceu fora do campo", disse o médio, à "Sky Sport Italia", na zona de entrevistas rápidas.

A investigação da polícia norueguesa deve originar resultados nas próximas horas e motivar, inclusive, uma ação disciplinar da UEFA caso se confirme o sucedido.

O Bodo/Glimt, tal como num jogo caseiro (6-1) na fase de grupos da Conference League, voltou, na passada quinta-feira, a receber e a vencer a Roma, desta vez por 2-1, na primeira mão dos quartos de final da competição europeia.