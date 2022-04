Treinador do Boca Juniors confirma que Salvio vai falhar o próximo jogo

Acusado de ter atropelado a ex-mulher e fugido do local, Eduardo Salvio vive dias difíceis e não vai participar no jogo com o Lanús. "Está sem cabeça para jogar", disse o treinador Sebastián Battaglia.

Toto Salvio não vai participar no próximo jogo do Boca Juniors, garantiu o treinador Sebastián Battaglia. O avançado argentino "está sem cabeça para jogar" devido à situação em que está envolvido. O ex-Benfica está a ser acusado por Magali Aravena, a ex-mulher, de a ter atropelado e de se ter posto em fuga.

"Falámos com o Toto e seguramente que a sua cabeça não está no jogo deste fim de semana. Compreendemos. Estivemos a acompanhar o que se passou ontem. Está a passar por uma situação difícil e está sem cabeça para hoje estar a pensar no que tem de fazer, pelo que seguramente não vai estar no jogo com o Lanús [no domingo]", adiantou o técnico.

Battaglia disse ainda que "as pessoas do clube estão a tratar do assunto" no que toca ao futuro do jogador.

"São momentos difíceis que temos de superar. Temos de nos focar no nosso trabalho e procurar fazer o melhor jogo possível no fim de semana", afirmou ainda.