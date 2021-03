Treinador do Bayern sugere paciência ao suplente de Neuer: "Sabia no que se estava a meter"

Alexander Nubel foi apenas titular em dois dos 34 desafios disputados pelo emblema bávaro nesta época

Alexander Nubel, guarda-redes alemão do Bayern, foi contratado pelo clube da Baviera no início da temporada, para rivalizar com Manuel Neuer entre os postes, mas o guardião ex-Schalke 04 só alinhou num onze titular por duas vezes... em 34 ocasiões.

Face ao desejo do jovem internacional da Mannschaft em jogar com maior regularidade, Stefan Backs, agente que trata da carreira de Nubel, considerou, em declarações à revista Kicker, que o empréstimo no Verão seria a melhor solução.

Em reação, após ser confrontado sobre o caso durante a conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Borussia Dortmund, o treinador Hans Flick frisou que Nubel tinha noção da qualidade de Neuer e que escolhe as melhores soluções para o Bayern.

São coisas que discutimos internamente. O ponto de vista dele está certo, mas ele sabia no que se estava a meter quando veio para o Bayern. O meu trabalho como treinador é escolher os melhores jogadores no momento, a melhor equipa. E o Neuer é claramente o número um», afirmou o treinador germânico.

Com 24 anos e contrato válido até 2025, Nubel, já associado a uma transferência para o Mónaco na próxima época, estreou-se pelo Bayern em jogo da Taça da Alemanha, frente ao Duren, e foi titular na visita ao Atlético de Madrid, num desafio da Liga dos Campeões.