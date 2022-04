Treinador do Bayern sobre dois possíveis reforços: "Se for assim, ficarei contente"

Nagelsmann, treinador do Bayern

Mazraoui e Gravenberch têm sido apontados ao clube alemão.

Mazraoui, lateral marroquino, e Gravenberch, médio neerlandês, ambos atualmente ao serviço do Ajax, são apontados ao Bayern na próxima temporada. Julian Nagelsmann, treinador do clube alemão, foi questionado sobre a possibilidade de vir a contar com o duo. Não se alongou muito sobre o tema, mas deixou a porta aberta.

"Ficarei contente se for assim. Não comento os rumores, caso contrário seria uma conferência de imprensa muito longa. Faremos um anúncio quando chegar o momento. São ambos bons jogadores, mas vamos esperar e ver", disse o técnico.

Mazraoui, 24 anos, também tem sido apontado ao Barcelona. Gravenberch, 19, é uma das grandes promessas do futebol dos Países Baixos.