Treinador do Bayern Munique dá boa notícia a Paulo Sousa

Bayern deu luz verde a Lewandowski (Polónia) e Alaba (Áustria) para jogos das seleções.

Os internacionais Robert Lewandowski (Polónia) e David Alaba (Áustria) podem participar nos jogos das respetivas seleções contra Inglaterra e Escócia, no final de março, apesar das restrições causadas pela pandemia, revelou este sábado o treinador do Bayern Munique.

"Demos luz verde aos dois jogadores", anunciou Hansi Flick, técnico do colosso bávaro, no final do jogo de hoje da liga alemã frente ao Estugarda, ganha pela formação de Munique por 4-0, com Lewandowski a fazer um hat-trick.

A decisão surge depois de, na sexta-feira, a Alemanha ter retirado o Reino Unido da lista vermelha de países - no âmbito da pandemia de covid-19 - e permite que Alaba jogue na Escócia no dia 25 de março e que Lewandowski defronte a Inglaterra no dia 31 de março.

A Polónia é treinado pelo português Paulo Sousa, que se vai estrear no arranque da qualificação para o Mundial'2022.

