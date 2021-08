Treinador do Bayern faz mira ao PSG: "Alguns clubes têm a vida mais facilitada..."

Messi e Neymar no treino do PSG

Julian Nagelsmann comentou a contratação de Messi pelos parisienses.

É o tema quente da atualidade do futebol mundial: o PSG contratou Lionel Messi e concluiu a construção de uma super-equipa que promete atemorizar a Europa em 2021/22.

Porém, há quem não compreenda a "carta branca" dada ao emblema francês pelas entidades que regem o desporto rei no Velho Continente em relação aos valores que têm sido veiculados pela Imprensa internacional sobre o contrato do argentino no Parque dos Príncipes. Julian Nagelsmann, novo treinador do Bayern, abordou o tema e não escondeu o receio de ver os outros clubes "ficarem para trás" a nível competitivo.

"Não sou um especialista que conheça os meandros destes temas. Sei o mesmo que qualquer jornalista e também esfrego os olhos com espanto ao ver algumas coisas. Em referência a uma certa contratação recente, não é só sobre os números de que se fala, uma vez que há que somar outras quantias que não são divulgadas e que representam muito mais dinheiro. Isso não é fácil de financiar e não entendo que haja alguém que possa permiti-lo. Alguns clubes têm a vida mais facilitada do que outros", atirou o técnico germânico em conferência de Imprensa, em jeito de "farpa" ao PSG.

"Há o risco de ficarmos para trás a nível internacional. Os outros clubes alemães vão enfrentar uma situação ainda mais complicada. Nós, no Bayern, ainda conseguimos absorver parte disto e queremos continuar a ser um candidato claro na Liga dos Campeões", ressalvou Nageslmann.