Treinador do Bayer Leverkusen está de saída e o sucessor é uma cara conhecida

Gerardo Seoane está de saída do Bayer Leverkusen

Gerardo Seoane estará de saída depois da derrota por 2-0 no Estádio do Dragão, para a Liga dos Campeões.

A ligação de Gerardo Seoane terá chegado ao fim. De acordo com vários relatos na imprensa internacional, a derrota de terça-feira, por 2-0, no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, foi a gota de água e o treinador não resistiu à oitava derrota da temporada. E para o seu lugar estará a caminho Xabi Alonso, que assina até 2024.

O antigo futebolista, campeão mundial e europeu pela seleção espanhola, deverá fazer a estreia como treinador de uma equipa principal, após três temporadas a orientar os "bês" da Real Sociedad. Em 2021, o Borussia Monchengladbach sondou a hipótese de contratar o antigo médio, mas este optou por continuar em Espanha.

Enquanto jogador, Xabi Alonso representou a Real Sociedad, o Eibar, o Liverpool, o Real Madrid e o Bayern.

O Bayer Leverkusen está no 17.º e penúltimo lgar da Bundesliga, com cinco pontos, e soma três pontos na Liga dos Campeões.