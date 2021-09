Treinador do Arsenal alerta jogadores para que se vacinem: "Será a equipa a pagar..."

Técnico espanhol, que terá uma baixo de peso para o duelo com o Norwich, este sábado, reconheceu que alguns estão contra a vacinação por razões várias

Descontente por não utilizar Xhaka na próxima ronda da liga inglesa, médio que contraiu covid-19 ao serviço da Suíça, ficando aí isolado, Arteta alertou para a necessidade dos jogadores internacionais do Arsenal se vacinarem para não prejudicarem a equipa.

"Os jogadores vão ser limitados em certos aspetos se não tomarem a vacina. Não podemos continuar a expor-nos ao vírus. Se eles viajam e socializam em determinados locais, têm de ser vacinados. O risco aumenta e será a equipa a pagar o preço", afirmou o treinador, esta sexta-feira, em conferência antevisão ao Norwich.

Mikel Arteta assumiu que os responsáveis gunners estão a tratar de convencer (e elucidar) os jogadores não vacinados a serem inoculados em breve, admitindo que alguns estão contra por razões várias, e vincou que o interesse do clube está acima de tudo.

"Estamos a explicar os motivos por ser a coisa certa a fazer e a assegurar que todos entendem. Alguns jogadores não querem ser vacinados, talvez por questão de saúde, de crença ou educação. Nós queremos o melhor para o clube ao tentar minimizar o risco de alguém contrair o vírus e contaminar os outros", disse o treinador espanhol.

Sobre os que se recusam a ser vacinados, o técnico do Arsenal referiu-se, entrelinhas, ao médio internacional suíço Xhaka, em quarentena desde o passado dia 6, por estar infetado com covid-19, situação propiciada por não ter aceite a inoculação.

"Xhaka não foi vacinado. Deixámos a decisão ao cargo de cada jogador, são decisões pessoais. Enviámos uma recomendação para que toda a gente se vacinasse, mas ele decidiu por si e está no direito de não ser vacinado", afirmara, há uma semana, Adrian Arnold, responsável da Federação Suíça de Futebol.

O médio do Arsenal terá que ficar, segundo Mikel Arteta, no país-natal "até ao próximo sábado", dia do jogo com o Norwich, e só poderá juntar-se ao plantel dos gunners "assim que receba o ok" das autoridades de saúde britânicas.