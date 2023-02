Treinador do Al Hilal após eliminar o Flamengo: "Surpreenderam-se com a nossa qualidade"

Declarações de Ramón Díaz, treinador do Hilal, após o triunfo sobre o Flamengo (3-2) na semifinal do Mundial de Clubes

Arbitragem: "Acredito que os penáltis foram justos, principalmente o primeiro. Acredito que eles se surpreenderam com a qualidade dos nossos jogadores e isso os surpreendeu no andamento do jogo."

Adversário: "Para uma equipa que é super ofensiva, e não se cria situações, quer dizer que o adversário controlou bem e ganhou por isso. Foi uma partida muito intensa, e os nossos jogadores tiveram muita tranquilidade quando tivemos um homem a mais."

Triunfo: "Temos grupo com qualidade, com muitas 'ganas' e muita gente que nos apoia na Arábia Saudita, pelo que estamos muito felizes por eles."