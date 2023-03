Treinador disse: "Já todos tocámos em meninas" e agora foi despedido

Abdel Bouhazama já não é o treinador do Angers, último classificado da Ligue 1.

Após ter dito na palestra antes do jogo com o Montpellier (0-5), na semana passada, que "já todos tocámos em meninas", Abdel Bouhazama deixou esta terça-feira o comando técnico do Angers, atual último classificado da Ligue 1.

Numa decisão também motivada pelos maus resultados, as palavras do técnico marroquino, que foram proferidas em jeito de desvalorização à acusação de abuso sexual que enfrenta Ilyes Chetti, lateral da equipa, chocaram o plantel do clube e todo o universo francês, levando ao seu afastamento.

Bouhazama assumiu o comando do Angers em novembro do ano passado, sucedendo no cargo a Gérald Baticle.