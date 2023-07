Treinador detido após esquecer o telemóvel com vídeos de agressões sexuais a menores

Treinador de futebol do Tennessee, nos Estados Unidos, foi preso e acusado de violação

Um treinador de futebol norte-americano foi detido e acusado de violação, após ter esquecido o seu telemóvel, contendo vídeos de agressões sexuais a menores, num restaurante.

Camilo Hurtado Campos, de 63 anos, que vivia há 20 anos em Franklin, no Tennessee, deixou o telemóvel no estabelecimento e os empregados descobriram os vídeos quando tentavam encontrar forma de devolver o aparelho ao dono.

Segundo os relatos, havia dezenas de imagens de crianças e "vídeos a violar rapazes inconscientes". Foi, assim, detido por drogar e violar menores. Terão sido violadas pelo menos dez crianças dos 9 aos 17 anos. Três já foram identificadas. A polícia assegura que dado o estado em que aparecem as crianças nos vídeos, podem nem saber que foram vítimas. "Ainda não estamos perto de chegar ao fim da análise das provas neste caso horrendo", disse fonte da polícia.

A polícia tenta identificar e contactar mais crianças que surgem nos vídeos, esperando que o treinador venha a ser alvo de mais acusações.

Franklin Police working to identify several young children who were drugged and raped by a popular soccer coachhttps://t.co/pXUT6jQOfL pic.twitter.com/UdVIqN49kT - Franklin Police Dept (@FranklinTNPD) July 9, 2023