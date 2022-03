Treinador de equipa ucraniana: "Esta é já a terceira guerra da minha vida e só tenho 35 anos"

Mladen Bartulovic, croata que casou e vive na Ucrânia, é o treinador adjunto de Sergiy Lavrynenko, no Inhulets Petrove, da primeira divisão da Ucrânia. Enquanto futebolista, foi duas vezes internacional pela seleção croata.

O jornal inglês The Guardian publica este sábado uma reportagem com histórias de quatro futebolistas e um treinador que estão a viver de perto a guerra na Ucrânia. Mladen Bartulovic é treinador adjunto da equipa ucraniana Inhulets Petrove e está já a viver a terceira guerra desde que nasceu... tem apenas 35 anos.

Nascido na Croácia, mas casado e a viver na Ucrânia, o técnico vivenciou a guerra da Jugoslávia, a do Donbass, em 2014, e a atual.

"Vim em 2006, com 19 anos, casei com uma ucraniana, tive um filho aqui e vivi feliz, em Dnipro. Amo muito este país. Aquilo que estamos a viver é algum tipo de sonho terrível. Às 2h da manhã da última quinta-feira, o nosso plantel chegou a um hotel, em Kiev. Tínhamos estado em estágio e voámos para lá porque era suposto jogarmos contra o Dínamo Kiev. Às 4h, ouvimos os primeiros bombardeamentos e ficámos em choque. Ninguém acreditava que Putin faria isto à noite, enquanto as pessoas estavam a dormir. Alguns de nós saíram no autocarro do clube e foram para o nosso centro de treinos, perto de Dnipro. Alguns ficaram em Kiev ou foram para outro sítio, com as famílias. Eu fui para o nosso centro de treinos e depois regressei para a casa da família. A minha mulher tinha-me enviado detalhes sobre os bombardeamentos no aeroporto de Dnipro e uma base militar perto de onde vivemos. Foi de loucos, indescritível", explicou Bartulovic.

"Esta é já a terceira guerra da minha vida e só tenho 35 anos. Tinha cinco anos quando a guerra da Jugoslávia começou, e ainda sinto o impacto da minha família. Estava aqui, na Ucrânia, quando começou a guerra no Donbass, em 2014. Agora, estamos a atravessar isto. Quando penso demasiado sobre isso, fico sem saber o que dizer", desabafou o treinador da formação que ocupava o 14.º lugar do principal campeonato ucraniano.

Bartulovic terminou a carreira de futebolista ao serviço do Inhulets Petrove recentemente (ainda fez 11 jogos esta época) e começou a desempenhar as funções de treinador adjunto em janeiro de 2022.