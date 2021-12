Treinador da Real sem dúvidas: "Vinícius é o mais desequilibrador da Liga"

Vinícius Júnior, no Real Sociedad-Real Madrid

Brasileiro voltou a estar em evidência na vitória no terreno da equipa basca, com mais um golo

Vinícius Júnior continua a gerar uma certa unanimidade por Espanha e pelo resto do planeta. O internacional brasileiro foi muito elogiado por Imanol Alguacil, técnico da Real Sociedad, que considerou mesmo o jovem jogador o mais impactante pela positiva em todo o campeonato.

"As ocasiões do Real aconteceram devido aos nossos erros e Vinicius é desequilibrador em todos os jogos, sendo o mais desequilibrador em La Liga. Ele acabou com o jogo", reconheceu o técnico da equipa basca, derrotada pelos merengues neste último sábado, por 0-2.

Apesar do valor da Real, que chegou a liderar o campeonato espanhol, Alguacil mostrou-se um pouco conformado com a derrota.

"Perdemos contra o líder, contra o melhor marcador, contra a equipa com o jogador mais influente da liga. Foram os justos vencedores", rematou.