Treinador da La Liga furioso: "Estão a dar prioridade ao VAR sobre o futebol..."

Treinador do Cádiz arrasou a equipa de arbitragem após o polémico empate com o Getafe, na abertura da 25.ª jornada da Liga espanhola, em que houve três penáltis e duas expulsões, uma delas de Domingos Duarte.

O Cádiz empatou na sexta-feira a dois golos na receção ao Getafe, na abertura da 25.ª jornada da LaLiga, num jogo muito polémico e que teve três penáltis e duas expulsões, uma delas do central português Domingos Duarte.

Após várias paragens de jogo, o resultado final só ficou definido aos 90+16 minutos, na sequência de uma grande penalidade motivada por uma mão na bola da equipa da casa, que o árbitro só assinalou após o VAR o ter alertado para rever o lance no monitor.

Essa decisão e o consequente golo de Enes Unal acabou por levar à fúria dos jogadores do Cádiz, resultando na segunda expulsão da noite - Isaac Carcelén, fora de campo - já depois da de Domingos Duarte, ao minuto 80, na sequência de um penálti.

Em conferência de imprensa, Sergio González, treinador do Cádiz, arrasou a atuação da equipa de arbitragem, ainda que se tenha contido para não entrar em acusações mais gravosas.

"[Tenho] Uma mensagem para os árbitros: metam as pilhas. Estou tão chateado que não posso falar sobre os árbitros. Não quero ficar sobreaquecido. Estamos a jogar pelas nossas vidas, os rapazes estão a dar as suas vidas e depois uma pessoa externa faz com que tudo vá por água abaixo...", começou por lamentar.

"Para nós, por regra, parece que há dez minutos [de compensação] em cada jogo. Dez minutos foi uma p*** de uma barbaridade. Eles estão a dar prioridade ao VAR sobre o que é futebol de campo. É um sentimento de frustração, não somos uma equipa que tenha perdido tempo, mas foram acrescentados dez minutos. Mas não quero aquecer. São sempre dez minutos [de compensação] em casa. Parece que é difícil ver-nos à frente, mas não quero falar do árbitro", criticou González.

Com este empate, o Cádiz fica em 15º lugar no campeonato espanhol, com 27 pontos, logo seguido do Getafe, 16º, com 26 pontos.