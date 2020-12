Marcus Thuram foi expulso por ter cuspido na cara do defesa do Hoffenheim, Stefan Posch.

Marcus Thuram, jogador do Borussia Monchengladbach, foi expulso por cuspir na cara do defesa do Hoffenheim, Stefan Posch, no jogo deste sábado para a Bundesliga.

No final da partida, o treinador do Monchengladbach, criticou a atitude do internacional francês, filho de Lilian Thuran.

"Em nome do clube gostaria de pedir desculpa pelo lance do Marcus. Coisas destas são absurdas e não têm lugar num campo de futebol. O Marcus é bom miúdo, está a refletir... Deve ter queimado um fusível na altura, é a única explicação que encontro para aquele comportamento. O que ele fez vai contra o trabalho de uma equipa", disse o treinador.

Marcus Thuram arrisca agora um castigo pesado.