Treinador compara Putin a ânus de uma baleia: "Ainda assim, não é o maior 'asshole' do Mundo"

Pavel Dotche, treinador búlgaro do clube alemão Erzgebirge Aue, comparou Putin ao ânus de uma baleia.

Antes do jogo frente ao Regensburg, da segunda divisão do futebol alemão, o treinador do Erzgebirge Aue, Pavel Dotche, falou sobre a guerra na Ucrânia e comparou Vladimir Putin, presidente da Rússia, ao ânus de uma baleia.

"Eu leio muito, mas não fazia ideia que o tamanho do ânus de uma baleia é, em média, de um metro. Ainda assim, não é o maior 'asshole' [n.d.r expressão que pode ser traduzida para idiota, em português, mas que, traduzindo à letra, significa buraco do ânus] do Mundo. Para mim, o que está a acontecer não é normal, é um desastre. É impressionante o que uma pessoa faz a um povo. O que ele está a fazer não é correto", referiu o técnico búlgaro.

O Erzgebirge Aue venceu o jogo por 1-0, mas continua numa posição delicada, no penúltimo lugar da tabela classificativa.