Treinador argentino desmaia na palestra antes do jogo e morre na ambulância

Hernán Manrique, que orientava a equipa de reservas do Vélez Sarsfield, faleceu esta manhã (já durante a tarde, pela hora portuguesa)

Hernán Manrique, treinador argentino que orientava as reservas do Vélez Sarsfield juntamente com com Indio Bravo, faleceu esta manhã (há instantes, pela hora portuguesa). O técnico desmaiou durante a palestra antes do jogo com o Racing, foi levado em ambulância para o hospital e no trajeto sofreu dois episódios cardíacos, acabando por falecer.

Com Manrique a caminho do hospital, a partida começou com Bravo no banco, chegando ao intervalo a vencer por 2-0. Quando voltavam do intervalo, soube-se do seu falecimento e o jogo foi suspenso.

⚫ Hernán Manrique desbordaba pasión por lo que hacía en cada enseñanza, junto al compromiso permanente que tenía por formar jugadores.



Hoy dio su última charla técnica y la Reserva que dirigía junto al Indio Bravo salió a ganar.



Te vamos a recordar siempre, Palito, porque... pic.twitter.com/eSPuoAvPl5 - Vélez Sarsfield (@Velez) May 19, 2023

"Palito" Manrique, antigo jogador, tinha 49 anos.