Tratamento especial a Dani Alves está a causar ciúmes e agitação na prisão

Antigo lateral do Barcelona está detido preventivamente desde o dia 20 de janeiro, após ter sido acusado de violação por parte de uma jovem mulher.

Dani Alves continua em prisão preventiva, investigado por alegada violação sexual a uma jovem de 23 anos, numa discoteca de Barcelona, no dia 30 de janeiro.

O jornal catalão Sport avança esta terça-feira que o tratamento especial de que Dani Alves beneficia, por se tratar de um desportista conhecido, está a causar ciúmes e agitação na prisão Brians 2.

De acordo com um visitante anónimo do jogador, o internacional brasileiro, de 39 anos, é acompanhado regularmente por quatro guardas prisionais, que o escoltam quando se dirige ao pátio exterior, mantendo-o isolado dos outros prisioneiros.

"Não consigo dizer se ele tem algum contacto com outros prisioneiros, mas o que sei é que neste momento ele está separado porque é um caso especial, um atleta bem-conhecido", revelou o visitante.

Quanto ao colega de cela de Dani Alves, cuja identidade tem sido apontada pela imprensa espanhola como sendo Coutinho, um antigo guarda-costas brasileiro de Ronaldinho, o visitante referiu: "Não pude confirmar isso, mas pelo que ouvi aqui aos portões, sim".

