"Transição? Desde que saiu Ronaldo, começaram a chegar jovens"

Carlo Ancelotti salientou que o gigante merengue sempre se conseguiu renovar, tendo começado esse processo em 2018, quando Cristiano Ronaldo despediu-se do Santiago Bernabéu, rumando à Juventus.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, garantiu este sábado não estar preocupado com o processo de transição no plantel, tendo em conta as idades avançadas de nomes como Luka Modric (37 anos) ou Toni Kroos (33), que mantêm-se indiscutíveis no meio campo da equipa.

O técnico italiano salientou que o gigante espanhol sempre conseguiu renovar os vários setores da equipa, tendo começado esse processo em 2018, quando Cristiano Ronaldo se despediu do clube ao fim de nove anos, rumando à Juventus.

"Fala-se muito que a transição vai começar na próxima temporada, mas não, começou até antes de eu chegar. Já em 2018 se começaram a perder peças, como quando saiu Ronaldo... Desde aí, começaram a chegar jovens. Saíram depois Varane, Ramos, Marcelo, Bale, Isco... e vieram jovens de qualidade extraordinária. O Vinícius Jr. teve um enorme protagonismo na temporada passada e hoje em dia é indiscutível. Também Camavinga e Rodrygo começaram no banco e são indiscutíveis, como Valverde ou Militão. Tchouaméni também já o foi no início da época. A transição já começou há muito tempo. Pouco a pouco, os jovens vão começar a ter mais protagonismo e os veteranos menos. Quando Modric, Kroos, Carvajal ou Nacho deixarem de jogar, terá terminado", explicou, em conferência de imprensa.

Apesar disso, Ancelotti evitou abordar a próxima época, dizendo que o Real Madrid está a analisar o que aconteceu na presente, em apenas conseguiu conquistar a Taça do Rei, perdendo a LaLiga para o Barcelona e sendo eliminado pelo Manchester City nas meias-finais da Liga dos Campeões (1-5 em agregado).

"Não é hora de falar sobre a próxima temporada. Temos tido conversas com o clube, mas por enquanto apenas a avaliar o que aconteceu até quarta-feira... E nestas duas últimas temporadas. Já estamos a falar sobre o futuro, mas ainda não é o momento. O jogo do Manchester foi muito mau e estamos magoados. Até aí tinha sido uma temporada muito boa. E a anterior, inesquecível", lembrou, em jeito de conclusão.

O Real Madrid, segundo classificado com 71 pontos, visita no domingo o Valência (17h30), 15.º com 37, em jogo da 35.ª jornada da LaLiga, já não tendo hipóteses de apanhar o Barcelona na liderança do campeonato (85).