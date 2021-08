Transformar 1000 euros em 35 mil? Aconteceu com Vardy no casino

Jamie Vardy saiu com os bolsos cheios do casino

Avançado saiu a ganhar dos festejos da equipa pela conquista da Supertaça de Inglaterra.

A 7 de agosto, o Leicester começou a temporada 2021/22 da melhor forma, ao conquistar a Supertaça de Inglaterra com um triunfo por 1-0 sobre o Manchester City.

Os festejos, esses, ficaram por conta do presidente do clube: 230 mil euros foi o valor que Aiyawatt Srivaddhanaprabha terá gasto nas celebrações, de acordo com o jornal "The Sun".

E, com as celebrações, ficou Jamie Vardy a ganhar. Aiyawatt Srivaddhanaprabha alugou o Park Lane Casino, em Londres, tendo repartido fichas de jogo no valor de 1165 euros por jogador. O avançado investiu-as da melhor forma e converteu esse valor em cerca de 35 mil euros, saindo assim da festa com os bolsos cheios.