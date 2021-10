Transferências no futebol italiano investigadas: Juventus é o clube mais visado

62 transferências realizadas em Itália entre 2019 e 2021 estão sob investigação. A maioria envolve a Juventus.

É a notícia do momento em Itália: o Procurador Federal da Federação Italiana de Futebol (FIGC) abriu uma investigação a 62 transferências de clubes de futebol italianos, realizadas entre 2019 e 2021. A notícia é avançada pelo jornal La Repubblica, que adianta que em causa estão as "mais-valias suspeitas" que se geraram com os negócios.

Das 62 transferências em causa, 42 envolvem a Juventus e há dois portugueses "envolvidos" na investigação. O negócio da Juve com João Cancelo, que rumou ao Manchester City por 65 milhões de euros, e de Danilo, que fez o percurso inverso por 37, em 2019, está a ser investigado.

Um ano depois, o português Félix Correia foi comprado pelos bianconeri aos citizens por dez milhões de euros. Pablo Moreno fez o caminho contrário, pelo mesmo valor. Esta é outra das transferências investigadas.

Também o Nápoles tem transferências sob análise - a compra de Osimhen ao Lille, por mais de 71 milhões, é uma delas. Pescara, Parma, Sampdória e Chievo também entram na lista.

Confira todos os negócios sob investigação [reprodução/ La Repubblica]:

A "bomba" surgiu depois de uma inspeção por parte da Consob - equivalente à CMVM, em Portugal.