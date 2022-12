Transferência milionária adiada em Inglaterra: "Agora é impossível"

Declan Rice com a camisola do West Ham

Treinador do West Ham garante a continuidade de Declan Rice.

Declan Rice não irá sair do West Ham no mercado de janeiro. O médio internacional inglês tem sido apontado a uma transferência milionária, mas não será, ao que tudo indica, na próxima reabertura da janela de transferências.

"Não há qualquer possibilidade de sair na próxima janela de mercado, de maneira alguma. Impossível", afirmou David Moyes, treinador da equipa londrina.

O jogador de 23 anos há muito que é associado a alguns dos principais clubes ingleses. Foi titular na seleção inglesa no recente Mundial do Catar, com participação em cinco jogos. O contrato com o West Ham é válido até 2024.