Transferência de Raphinha para o Barcelona iminente

Raphinha, jogador do Leeds

Antigo jogador de Vitória de Guimarães e Sporting deverá mesmo mudar-se para o emblema espanhol.

Disputado pelo Barcelona, Chelsea e Arsenal no mercado de transferências, Raphinha parece ter o futuro quase definido. De acordo com a Imprensa inglesa, Leeds e Barça já terão chegado a acordo para a transferência do internacional brasileiro.

Se no domingo o jornalista Ben Jacobs dava conta de um negócio que poderia chegar aos 75 milhões de euros entre valores fixos e variáveis, o especialista no mercado de transferências Fabrizio Romano fala esta segunda-feira numa proposta verbal final de 72 milhões de euros garantidos, com todos os detalhes incluídos. Espera-se que o Leeds aceite logo que a proposta seja apresentada oficialmente.

Romano escreve ainda, na sua conta do Twitter, que Raphinha tem pressionado o Leeds nas últimas 48 horas: o antigo jogador de Vitória de Guimarães e Sporting quer o Barça, "o seu maior sonho".