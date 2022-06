Transferência de Mané para Munique complica-se: eis os motivos

Mané termina contrato com o Liverpool em 2023

Extremo foi dado como praticamente certo no gigante Bayern, mas clube bávaro está a perder a paciência depois do Liverpool ter rejeitado uma terceira proposta

Figura do Liverpool na última meia dúzia de anos, Sadio Mané foi dado como praticamente certo no Bayern. O extremo, de facto, interessa ao clube bávaro, que, ainda assim, começa a perder a paciência e a estudar abortar mesmo o negócio.

De acordo com o jornal Mirror, o Bayern não gostou de ver recusada a terceira proposta feita pelo jogador. As outras duas anteriores, recorde-se, foram mesmo consideradas, pela direção do Liverpool, como "cómicas".

O internacional senegalês termina contrato em 2023 e já demonstrou, junto do clube da cidade dos Beatles, o seu desejo em sair, mas o Bayern procura, ao mesmo tempo, alternativas, uma vez que o próprio Hasan Salihamidzic, diretor dos bávaros, já admitiu que o mercado de transferências "não é fácil".

Outro dado que pode ajudar a que o negócio se concretize e ande, finalmente, para a frente é a chegada de Darwin a Anfield. Com o uruguaio no ataque, o Liverpool passa a ter um certo excedente de jogadores, o que obriga a uma natural saída e venda, provavelmente de Mané, mesmo.