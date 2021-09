Transferência de Luuk de Jong teve pano para mangas e fechou-se apenas às 3h21

De acordo com o jornal "AS", houve um atraso na fiscalização das cláusulas do contrato por parte de La Liga, o que atrasou a confirmação do negócio... para as 3h21.

Desde relativamente cedo que a Imprensa espanhola dava conta da mudança de Luuk de Jong para o Barcelona. Certo é que o empréstimo do Sevilha se acabou por confirmar, mas apenas de madrugada, às 3h21.

O emblema blaugrana até já havia oficializado a contratação, mas tiveram de apagar as publicações. Tudo porque a Liga espanhola não viabilizou logo a transferência do neerlandês.

De acordo com o jornal "AS", houve um atraso na fiscalização das cláusulas do contrato por parte de La Liga, o que atrasou a confirmação do negócio... para as 3h21.

"O Barcelona e o Sevilha chegaram a acordo para a transferência de Luuk de Jong até 30 de junho de 2022. O clube blaugrana tem a opção de contratar o jogador a título definitivo, de forma gratuita" informou depois o Barça.