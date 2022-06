Transferência de De Jong presa por um fio: médio a caminho de Old Trafford

Neerlandês vai reencontrar Ten Hag, com quem trabalhou no Ajax. Falta apenas o sim do jogador, pois acordo entre os dois clubes é quase total

Frenkie De Jong está muito perto de se tornar reforço do Manchester United. O médio custará aos red devils à volta de 80 milhões de euros e, em Old Trafford, reencontrará Ten Hag, com quem trabalhou no Ajax.

De acordo com o Sport, o acordo entre os dois clubes está praticamente finalizado, com o negócio prestes a ser fechado na casa dos 80 milhões. Falta só mesmo o acordo com o atleta, que tinha contrato até 2026 com o Barcelona.

Aos 25 anos, Frenkie De Jong prepara-se para abandonar a Catalunha, depois de ter chegado a Camp Nou em 2019. Cumpriu com o Barcelona três temporadas completas, somando 140 jogos e 13 golos.