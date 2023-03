Transferência de 40 milhões na agenda: "Dos dez primeiros da Premier League..."

Gabri Veiga vai deixar o Celta, mas não haverá margem para qualquer negociação: a clausula terá de ser paga.

Gabri Veiga, jovem médio espanhol de 20 anos, será, com toda a certeza, um dos grandes animadores do próximo mercado de verão. O jogador do Celta de Vigo, onde é orientado por Carlos Carvalhal, tem vários clubes interessados, sobretudo em Inglaterra. O valor, esse, é o da cláusula de rescisão: 40 milhões de euros.

"Nós não o vamos vender, ele vai ser comprado. Isso significa que vão pagar a cláusula. Sabemos que não vamos poder continuar com ele. Dos dez primeiros [classificados] da Premier League, pelo menos quatro já nos contactaram", afirmou o presidente Carlos Mouriño em conferência de imprensa.

Veiga, formado no clube, leva nove golos e três assistências pelos Celta na atual temporada.

Refira-se que Mouriño também falou sobre o treinador Carvalhal e Luís Campos, que desempenha as funções de assessor. "Estamos muito contentes e ele está muito contente com nós", afirmou sobre o primeiro. "Temos mais um ano de contrato e esperamos continuar muito mais tempo juntos", vincou no que toca a Campos.