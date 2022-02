Wayne Rooney recorda um passado de excessos, sobretudo com a bebida.

Avançado de classe mundial, com uma Liga dos Campeões e cinco campeonatos ingleses no currículo, o percurso de Wayne Rooney no futebol não foi, todavia, um mar de rosas. Numa entrevista ao "The Sunday Times", o antigo internacional inglês, que brilhou sobretudo no Manchester United, falou sobre o refúgio no álcool ao longo da carreira.

"Chateado, agressivo e com muita dor interior", assim foram muitos dos dias do antigo craque, agora treinador do Derby County. "Levei muito tempo para descobrir como lidar com isso. Era como estar num lugar no qual simplesmente não te sentes cómodo. Cometi muitos erros. Alguns na imprensa, outros não. Para mim, lidar com coisas que surgiam nos jornais, com o treinador (Alex Ferguson) e com a família foi muito difícil", contou.

"Houve momentos em que eu tinha alguns dias de folga do futebol, trancava-me e só bebia para tentar apagar tudo isso da minha mente . As pessoas podem saber que às vezes eu gostava de tomar uma bebida ou sair, mas havia muito mais do que isso. Era o que se passava na minha cabeça", continuou.

"Foi apenas um acumular de tudo. A pressão de jogar pelo país, jogar pelo Manchester United, algumas das coisas que surgiram na minha vida pessoal", vincou.

Rooney refere, todavia, que não se considera alcoólico. "Durante os últimos 15 anos não saí muitas noites", assegurou. "A minha relação com a bebida agora está bem. Não há problemas. Ainda bebo algo de vez em quando, mas não como costumava fazer. Está bem controlado", garantiu.