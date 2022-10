Tragédia na Indonésia: "Polícia lançou gás para proteger jogadores e dirigentes"

Caos no relvado e uma tragédia na Indonésia

Cerca de três mil adeptos invadiram o campo, originando uma tragédia na Indonésia.

Segundo afirmou este domingo o inspetor-chefe da polícia de Java Oriental, general Nico Afinta, a tragédia de sábado à noite no Estádio Kanjahuran, em Malang (Indonésia) começou quando cerca de três mil adeptos entraram em campo após o jogo entre o Arema e o Persebaya, com o objetivo de protestar pela exibição e consequente derrota (3-2) do Arema.

"Dos 40 mil espectadores, nem todos eram desordeiros. Apenas parte deles, cerca de três mil espectadores, entraram em campo", afirmou Nico Afinta em conferência de imprensa.

De acordo com este inspetor, as forças de segurança tentaram impedir que os adeptos perseguissem jogadores e dirigentes, lançando depois gás lacrimogéneo para dispersar os mesmos. Segundo Afinta, os adeptos colocavam em risco a segurança dos jogadores e dos dirigentes.

"Por causa do gás lacrimogéneo, eles dirigiram-se para um ponto, na saída do recinto. Então houve um acumular de pessoas e nesse processo houve falta de ar, falta de oxigénio em algumas pessoas", afirmou.