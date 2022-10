Tragédia na Indonésia: polícia infringiu regras da FIFA ao usar gás lacrimogéneo

Mais de 170 pessoas perderam a vida.

Sugeng Santoso, presidente do Observatório da Polícia da Indonésia, afirmou este domingo ao jornal "Tempo" que, a serem provadas as acusações de ter usado gás lacrimogéneo para dispersar os cerca de três mil adeptos que invadiram o relvado do Estádio Kanjuruhan, em Malang, a polícia daquele país terá infringido uma regra da FIFA.

"O uso de gás lacrimogéneo em estádios de futebol, de acordo com as regras da FIFA, é proibido. Está escrito no Regulamento de Segurança e Proteção dos Estádios, da FIFA no artigo 19, letra b, que afirma que é absolutamente permitido o uso de armas de fogo ou gás de controle de multidões", afirmou Sugeng em comunicado, a propósito das acusações aos agentes policiais de terem utilizado gás lacrimogéneo indiscriminadamente, o que terá sido determinante para a tragédia, que tem já 174 mortos confirmados e mais de 150 feridos.

O uso de gás fez o público entrar em pânico e houve empurrões, quedas e pessoas pisadas por outras na tentativa de saírem do estádio.

"Como resultado, muitos espectadores tiveram dificuldades para respirar e desmaiaram. E muitas vítimas foram pisadas ao redor do Estádio Kanjuruhan", afirmou o dirigente do citado observatório.