Tragédia na Indonésia: federação aponta o dedo aos adeptos

Organização lamenta episódio que "mancha" o futebol do país. Estádio Kanjuruhan, na cidade de Malang, viveu uma das páginas mais tristes da história do futebol e do desporto

Mais de 170 pessoas perderam a vida e outras tantas ficaram feridas na Indonésia, em Malang. O país viveu uma das páginas mais tristes da história do desporto e a federação já reagiu aos acontecimentos no Estádio Kanjuruhan.

A organização criticou a ação dos adeptos e anunciou que enviou para o local uma equipa de investigação, destacando ainda que o episódio deste último sábado à noite "mancha" o futebol da Indonésia.

A Federação de futebol da Indonésia confirmou ainda que o campeonato vai ficar parado uma semana, pelo menos, e que a equipa em questão, o Arema FC, está proibida de voltar a jogar na sua própria casa no que resta de campeonato.