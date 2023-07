Tragédia na Argentina: jogador encontrado sem vida após agredir árbitro

Autoridades suspeitam que Williams Alexander Tapón, de 24 anos, tenha cometido suicídio depois de ter agredido violentamente um árbitro com um pontapé na cabeça durante um jogo de futebol amador, sendo acusado de tentativa de homicídio.

Williams Alexander Tapón, jovem jogador de 24 anos, foi encontrado sem vida junto a uma linha de comboio em Sarandí, na Argentina, após ter agredido violentamente um árbitro com um pontapé na cabeça durante uma partida de futebol amador, no sábado, sendo acusado de tentativa de homícidio.

Segundo o jornal La Nación, o jovem morreu na sequência de um tiro na cabeça, com as autoridades locais a suspeitarem que se tratou de um suicídio.

A tragédia sucede dias depois de o jovem ter protagonizado um momento que ficou rapidamente viral nas redes sociais, com a agressão a ter deixado o árbitro inconsciente, sendo transportado para o hospital, onde recebeu posteriormente alta.

"Foi um pontapé muito brutal. Não esperava esta agressão da sua parte", admitiu a vítima, ao canal Telefe, já depois de ter apresentado queixa na esquadra local.

No seguimento dessa denúncia, o jogador foi acusado de "tentativa agravada de homícidio em contexto de um espetáculo desportivo", mas horas depois, tudo terminou com a notícia da sua morte.

A namorada de Tapón revelou à referida fonte que o jovem enviou áudios aos familiares a despedir-se antes de tirar a própria vida, explicando que a decisão também poderá ter sido motivada pela morte recente da sua mãe, para além da acusação criminal que enfrentava.

"No áudio que me mandou a despedir-se, ele disse para que cuidasse dos nossos filhos: 'Eu prefiro que sofram tudo de uma vez do que me vejam a sofrer todos os dias na prisão'. Essas foram as suas palavras antes de fazer o que fez. Eu estava em casa com os meus filhos", revelou, admitindo que nunca esperava algo assim.

Assista à agressão de Tapón no vídeo acima (conteúdo explícito).