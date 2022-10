Tragédia na Argentina: chefe da polícia e um agente despedidos

Confusão entre adeptos do Gimnasia e Boca Juniors

Responsável da autoridade encarregue da segurança do jogo foi afastado do cargo

O terror que se viveu na última noite no Gimnasia-Boca Juniors, no qual morreu um adepto de 57 anos por paragem cardíaca, levou a que esta sexta-feira fosse destituído o chefe da polícia que estava encarregue da segurança do evento.

Juan Gorbarán, da 9.ª esquadra de La Plata, foi despedido pelo governo. Uma suposta negligência policial levou aos incidentes que se verificaram, por uso de gás lacrimogéneo contra a multidão de adeptos.

Além do chefe da polícia, foi também despedido o agente que de espingarda levantada atingiu um operador de câmara da TyC Sports.

A federação argentina analisa o sucedido e fala-se na possibilidade de interdição do estádio do Gimnasia, por excesso de bilhetes vendidos. O jogo poderá ser disputado daqui a duas semanas.

