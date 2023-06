Tragédia na Argentina: adepto morre no estádio do River Plate após queda de 15 metros

De acordo com a imprensa argentina, o adepto caiu da bancada mais alta do setor Sívori do estádio

Um adepto do River Plate morreu este sábado ao cair de uma das bancadas do Estádio Monumental, em Buenos Aires. A tragédia levou mesmo à suspensão do jogo contra o Defensa y Justicia, aos 25 minutos da primeira parte do jogo da 19ª jornada do Campeonato argentino.

De acordo com a imprensa argentina, o adepto caiu da bancada mais alta do setor Sívori do estádio, tendo caído no entre a parte média e baixa da bancada, uma área sem público. Não há ainda detalhes sobre o que provocou a queda, que aconteceu quando estavam decorridos 14 minutos do jogo.

O jovem morreu devido a um traumatismo craniano grave. "Com a autópsia ficaremos a saber realmente se tinha uma lesão prévia ou se morreu devido à queda. Caiu de cabeça de uma altura de 15 metros", explicaram os serviços médicos de Buenos Aires.

