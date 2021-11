Trabzonspor vence em casa do Besiktas e consolida liderança na Turquia

O Trabzonspor, que somou o quinto triunfo consecutivo no campeonato, ocupa a primeira posição, com 30 pontos, enquanto o Besiktas é quarto, à condição, com 20.

O Trabzonspor venceu este sábado por 2-1 em casa do Besiktas, que integra o Grupo C do Sporting na Liga dos Campeões, em jogo da 12.ª jornada, e consolidou a condição de líder do campeonato turco.

O golo do triunfo do Trabzonspor foi alcançado pelo dinamarquês Andreas Cornelius no sexto minuto do período de descontos, após Abdukkadir Omur ter inaugurado o marcador, aos 45+4, e o canadiano Cyle Larin ter empatado para o Besiktas, aos 62.

O Trabzonspor, que somou o quinto triunfo consecutivo no campeonato, ocupa a primeira posição, com 30 pontos, enquanto o Besiktas é quarto, à condição, com 20, em igualdade pontual com Konyaspor (quinto) e Galatasaray (sexto), que somam menos um jogo.

A derrota do Besiktas frente ao líder Trabzonspor surge após a equipa turca ter perdido na quarta-feira por 4-0 com o Sporting, em Alvalade, para a quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões.