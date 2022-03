Trabalhou com Jesus e explica a saída do treinador do Flamengo rumo ao Benfica

Evandro Mota lembra o contexto de pandemia que na altura se vivia no Brasil, com previsões negras.

Jorge Jesus deixou uma marca bastante vincada no Flamengo, clube onde somou títulos e deixou saudades. Evandro Mota, que fez parte da equipa técnica do português, explicou os motivos que pesaram na hora do treinador regressar ao Benfica, colocando assim fim a um percurso vitorioso no Brasil.

"Temos de contextualizar. Qual era o cenário naquela época? Fora do país, com a pandemia de covid-19, com incertezas, com coisas fechadas, campeonato sem público, uma incerteza geral e previsões catastróficas que existiam aqui no Brasil", apontou em declarações à ESPN.

"As previsões não se realizaram, mas apavoraram, deixaram pânico nas pessoas. Eu colocando-me na posição deles... Eu fui para Curitiba, estava com a minha família. Eles (Jesus e restante equipa técnica) estavam trancados em casa no Rio de Janeiro com a família longe, a família não podia vir para cá. Foi todo um contexto", continuou Evandro Mota. "O contexto fora do campo é que definiu", insistiu.

Jesus regressou ao Benfica na época 2020/21, tendo deixado cargo no decorrer da atual temporada.