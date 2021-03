Trabalhou com Abel no Braga e está perto de ser reforço do Palmeiras

De acordo com imprensa brasileira, médio Danilo Barbosa, ex-Braga, foi indicado pelo técnico Abel Ferreira para reforçar o Pameiras.

O Palmeiras está perto de garantir a contratação do médio Danilo Barbosa, velho conhecido do técnico português Abel Ferreira. Os dois estiveram juntos no Braga na temporada de 2017/18. De acordo com a imprensa brasileira, apenas questões burocráticas separam o anúncio oficial do atleta como primeiro reforço do Palmeiras em 2021.

O jogador de 25 anos deixou o Braga no verão de 2018 rumo ao Nice, da França, num negócio estimado em 10 milhões de euros.

Danilo deverá ser emprestado pelo Nice até o final do ano. O Palmeiras, de acordo com o portal UOL, terá a opção de comprar os direitos económicos do jogador ao fim do empréstimo. Danilo também tem uma breve passagem pelo Benfica, além de clubes como Valência e Standard Liège.