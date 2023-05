Toulouse reintegra jogador acusado de ter proferido comentário machista

Clube afirma que as informações avançadas pela RMC não refletem o sucedido

O Toulouse reintegrou esta quinta-feira o jogador Zakaria Aboukhlal, que teria, segundo a RMC Sport, dirigido a seguinte frase a Laurence Arribagé, vereadora da câmara municipal: "No meu país, as mulheres não falam assim com os homens".

Segundo relato da RMC, Laurence Arribagé, vereadora da câmara municipal, teria pedido a vários jogadores para fazerem menos barulho enquanto decorria um discurso, durante os festejos da conquista da Taça de França, dia 29 de abril. Aboukhlal, que inicialmente nem queria ir a jogo por se tratar do dia da luta contra a homofobia, uma data que ia ser assinalada na partida, terá respondido com a acima referida frase machista.

O clube afirma agora que as informações avançadas pelo órgão de comunicação social não refletem o sucedido.

"Na sequência da nossa investigação interna e das muitas conversas resultantes dela, realizou-se um encontro entre a Sra. Laurence Arribagé e o nosso jogador Zakaria Aboukhlal na presença da direção do clube. Após esta reunião concluímos que os factos relatados pela RMC Sport não refletiram realmente o que aconteceu a 30 de abril. Como consequência, confirmamos que a investigação levada a cabo pelo Toulouse Football Club é encerrada e que o jogador regressa ao plantel a partir de hoje", esclareceu o emblema francês.