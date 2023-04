Toulouse goleia Nantes e conquista segunda Taça de França da sua história

O Toulouse, 12.º classificado da Liga, com 41 pontos, sucedeu precisamente ao derrotado deste sábado, o Nantes, 16.º, com 32, que conta no seu historial com quatro troféus

O Toulouse conquistou este sábado a segunda Taça de França da sua história, ao golear o detentor do troféu Nantes por 5-1, de forma surpreendente, num jogo que já vencia por 4-0 à meia hora, em Saint-Denis.

A entrada no jogo do Toulouse foi arrasadora, como o comprova a sucessão de golos, com o central cabo-verdiano Logan Costa a marcar os dois primeiros, aos quatro e 10 minutos, e o ponta de lança neerlandês Thijs Dallinga a faturar mais dois, aos 23 e 31.

Com as duas mãos praticamente na Taça, o Toulouse geriu o jogo na segunda parte, e nem um golo do médio Ludovic Blas, a um quarto de hora do fim, beliscou o seu triunfo, que seria ainda ampliado com o quinto golo, do avançado marroquino Aboukhlal Zakaria, aos 79 minutos.

O Toulouse, 12.º classificado da Liga, com 41 pontos, conquistou, assim, a sua segunda Taça de França da sua história, sucedendo precisamente ao derrotado deste sábado, o Nantes, 16.º, com 32, que conta no seu historial com quatro troféus.