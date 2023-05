Toulouse afasta jogador: "No meu país, as mulheres não falam assim com os homens"

Zakaria Aboukhlal teve um altercado com o responsável pela área de desporto da Cãmara Municipal de Toulouse nos festejos da conquista da taça de França

O Toulouse bateu o Nantes por 5-1 na final da Taça de França, no dia 29 de abril, e nos festejos da conquista terá havido um altercado entre um jogador do clube e o responsável da área de desporto da Câmara Municipal de Toulouse, segundo relata hoje a RMC Sport. O Toulouse já reagiu à notícia e suspendeu o jogador em questão, Zakaria Aboukhlal.

Segundo relata a RMC, Laurence Arribagé, da câmara municipal, pediu a vários jogadores para fazerem menos barulho quando decorria um discurso. Aboukhlal, que inicialmente nem queria ir a jogo por se tratar do dia da luta contra a homofobia, uma data que ia ser assinalada na partida, terá respondido: "No meu país, as mulheres não falam assim com os homens".

O Toulouse anunciou o afastamento do internacional marroquino enquanto decorrem investigações internas para apurar os factos.