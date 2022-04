"Se Ibrahimovic tivesse jogado comigo, teria marcado mais 100 golos"

Totti, lenda da Roma, deseja que Ibrahimovic consiga ultrapassar os constantes problemas físicos, apesar da idade.

Francesco Totti, ex-avançado da Roma, concedeu esta quinta-feira uma entrevista à Gazzetta dello Sport, na qual abordou a situação de Zlatan Ibrahimovic que, aos 40 anos, tem tido múltiplos problemas físicos a condicionar a utilização no Milan.

O italiano, no meio de largos elogios ao sueco, começou por comparar o que o avançado enfrenta ao cenário com que se debelou em 2017, quando optou por terminar a carreira.

"Cinco anos passaram [desde a aposentadoria] mas eu lembro-me de todas as sensações e vendo Ibra no seu último período faz-me revivê-las. A minha situação era um pouco diferente da dele... eu não tinha nenhuma lesão em particular. Senti que ainda podia dar o meu contributo, mas deixaram-me de lado e se jogas três minutos ou cinco, ou dez... de vez em quando torna-se cansativo. Não desejo o meu último ano ao meu pior inimigo, foi muito pesado mentalmente . De momento, Zlatan joga pouco e imagino as suas dificuldades também porque o seu corpo é uma máquina exigente", considerou.

"Ibrahimovic tem sido um dos grandes avançados do mundo. Um jogador magnífico sob todos os pontos de vista: técnico, atlético e com personalidade... Um líder absoluto, um profissional exemplar e de enorme carisma. Ele marcou a história do futebol nos últimos 30 anos. Gostaria que campeões como este nunca parassem", confessou o antigo capitão da Roma.

Totti falou ainda sobre a adaptação à vida fora das quatro linhas, admitindo achar que Ibrahimovic não terá grandes problemas em lidar com a aposentadoria, devido ao "grande senso comercial", antes de garantir que, se tivesse sido companheiro de equipa do sueco, que este teria mais 100 golos do que os 572 que leva até ao momento.

"Teria sido muito divertido jogarmos juntos. Não sei quantos golos ele marcou na sua carreira, mas com as minhas assistências, em três ou quatro anos, tenho certeza que teria subido mais 100. No dia em que ele decidir reformar-se, Ibra entenderá o que ele realmente quer fazer e qual o cargo que ele acha que pode desempenhar. Há duas perguntas a fazer: o que devo fazer e com quem devo fazê-lo?", referiu Totti.

Zlatan Ibrahimovic atravessa uma época muito debilitada em termos de lesões, tendo apenas feito 23 jogos pelo Milan e apontado oito golos.