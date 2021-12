Totti revela equipa pela qual esteve quase a deixar a Roma: "Teria feito tudo para me contratar"

Antigo internacional italiano passou toda a sua carreira na Roma, clube do coração.

Francesco Totti fez toda a sua carreira na Roma, sendo por isso uma lenda do emblema italiano. Em entrevista ao jornal "Sport", o antigo internacional italiano admitiu ter estado perto de rumar ao Real Madrid, mas o coração acabou sempre por falar mais alto.

"É verdade que em algum momento da minha carreira estive muito perto de assinar pelo Real Madrid, mas o coração esteve por cima de tudo. O Real Madrid teria feito tudo para me contratar. Quando era criança e estava na Roma, eu era fã do Real Madrid. Era a equipa de fora de Itália que mais me entusiasmava", começou por dizer, antes de revelar que com o Barcelona nunca houve contactos.

"Sinceramente, nunca falámos com o Barça. Tem um sabor amargo, porque é uma equipa que gosto de ver e teria sido bonito jogar lá. Noutro mundo, ou noutra ocasião, poderia ter acontecido", concluiu Totti.