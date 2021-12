Totti, o embaixador do patrocinador da Roma: "Não significa que vou voltar, mas no futuro..."

Lenda do clube da capital italiana não descarta eventual regresso, agora que está num novo projeto

Francesco Totti despediu-se em 2017 da carreira de futebolista e da Roma que foi sua durante uma vida de profissional no desporto-rei. Agora, não se sabe se o antigo internacional italiano vai voltar, mas a entrada no patrocinador do clube abre uma porta que o próprio não fecha.

"Isto não significa que vou voltar para a Roma. Mas no futuro...A minha presença aqui, na Digitalbits, não está ligada à Roma. O facto de eu ser um embaixador da Digitalbits não significa que vá regressar. Embora não saiba o que o futuro me reserva, terei certamente mais oportunidades de falar com o clube a partir de agora. Tudo pode acontecer no futuro", afirmou, depois de estar presente pela primeira vez em muito tempo no Olímpico de Roma, a assistir ao duelo com o Inter.

Sobre o momento do clube romano, agora treinado por José Mourinho, Totti pede tempo para que se possa crescer na capital italiana.

"Estamos habituados a anos flutuantes, mas tenho a certeza que tanto o clube como o treinador querem que voltemos a sonhar. Roma, a cidade e os adeptos merecem etapas mais importantes, mas vamos dar-lhes tempo, mesmo que seja apenas um pouco de tempo, para que Roma volte a palcos internacionais", explicou.