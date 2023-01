Totti investigado em Itália por suspeitas de lavagem de dinheiro

Suspeita-se que o antigo capitão da Roma está envolvido em "transações suspeitas" relacionadas com casinos.

Vários jornais italianos têm avançado esta semana que Francesco Totti, antiga estrela da Roma, está a ser investigado pelas autoridades daquele país com base em suspeitas de lavagem de dinheiro. Acredita-se que o antigo avançado esteja em envolvido em "transações suspeitas" de dinheiro proveniente de casinos.

De acordo com o diário "La Verità", os investigadores estão a examinar as contas bancárias de Totti, que terá enviado mais de 80 mil euros para um pensionista. Daí, o valor terá sido transferido para um amigo do antigo jogador, numa operação que as autoridades pensam estar relacionada com apostas.

O portal "Football Italia" acrescenta que existem mais suspeitas em torno de operações financeiras "de vários milhões" levadas a cabo entre Totti e o tal amigo, que também estarão relacionadas com ganhos em casinos de Las Vegas, Monte Carlo e Londres.