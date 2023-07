Totti explica saída da Roma: "Era uma mascote. Fazia de Totti"

Ídolo da Roma deixou o único clube da sua carreira desportiva após ser diretor durante dois anos

Francesco Totti é a Roma, assim como Del Piero é a Juventus e Maldini o Milan. A ideia foi expressa por Totti e Del Piero, no programa "10+10 SKY 20 anni", no qual o ídolo da Roma explicou a sua saída do clube, após dois anos diretor a marcar figura de corpo presente, praticamente desprovido de funções, como um fantoche.

"Nunca se está preparado para um dia assim [fim da carreira de futebolista], mas há um princípio e um fim. Os rostos das pessoas, desde as crianças até aos adultos que vimos em criança, tocam-nos. Significa que, durante todos estes anos, fiz sempre o que as pessoas queriam que eu fizesse. Os adeptos deram-me a força, o impulso para ir até ao fim. Não sabia o que queria fazer depois de me ter despedido do futebol. Agora espero encontrar outra coisa que me entusiasme e me faça sentir bem. Depois de fazer a transição de futebolista para diretor, apercebi-me de que era pesado, porque não tinha a possibilidade de expressar a minha opinião. Não foi fácil deixar a Roma, mas há meses que andava a pensar nisso. Não tinha credibilidade, não fazia parte do projeto, fazia de mascote, fazia de Totti. Não era suficiente para mim. Pensei que podia ser uma mais-valia, talvez não estivesse preparado ou talvez não me deixassem estar no meio da ação. Mas quando havia um problema, eu estava pronto a intervir. Teria preferido morrer do que anunciar a minha despedida, nunca pensei que poderia deixar a Roma por iniciativa própria, era a minha primeira família"", começou por dizer Totti, crítico, mas emocionado.

"O problema do futebol é que nos clubes tem de haver jogadores, aqueles que percebem de futebol e não, com todo o respeito, advogados e contabilistas que pensam que sabem como estar num clube. Uma bandeira, um jogador, um tipo como Ale [Del Piero], que deu 20 anos à Juve, penso que é correto que esteja na Juventus, não só por ele mas pelo clube, pelas pessoas, pelo que fez, pela capacidade futebolística que tem. Quem sabe mais do que ele como se movimentar no balneário, como escolher os jogadores para a equipa atual?", concluiu, em defesa do amigo presente no debate.

Recorde-se que Totti deixou a Roma em 2019, ainda antes da chegada de José Mourinho e Tiago Pinto ao clube. Saiu durante a gestão do presidente Pallotta.