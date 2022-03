Tottenham vence West Ham com Son em destaque

Já o Leicester (10.º) recebeu e bateu o Brentford (15.º) por 2-1.

Um bis do avançado sul-coreano Son deu este domingo o triunfo do Tottenham Hotspur na receção ao West Ham , por 3-1, colocando os "spurs" na quinta posição da Liga inglesa, após a 30.ª jornada.

Um autogolo do defesa francês Kurt Zouma, aos nove minutos, inaugurou o marcador a favor dos da casa. Son, aos 24 e 88, deu ainda mais vantagem ao Tottenham, embora contrariado pelo golo do médio argelino Benrahma, aos 35.

Os "spurs" seguem na quinta posição, com 51 pontos, a distantes 19 do líder, Machester City, mas com mais um do que o Manchester United, ao passo que os "hammers" estão na sétima posição, dois pontos atrás dos "red devils".

O Leicester (10.º) recebeu e bateu o Brentford (15.º) por 2-1, graças aos golos do defesa belga Timothy Castagne, aos 20, e do médio James Maddison, aos 33. O avançado congolês Yoane Wissa, aos 85, estabeleceu o resultado final.