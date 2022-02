Tottenham vence Manchester City no Etihad em jogo com final de loucos

"Spurs" visitaram e triunfaram sobre os "citizens" numa partida com muita emoção.

O Tottenham visitou e venceu este sábado o Manchester City, 2-3, em jogo da 26.ª jornada da Premier League.

Num jogo de loucos, os "spurs" adiantaram-se no marcador através de Kulusevski, logo aos quatro minutos, tendo Gundogan empatado aos 33'. Os restantes golos chegaram na segunda parte. Harry Kane recolocou o Tottenham em vantagem aos 59', Mahrez empatou, já na compensação (92'), na conversão de um penálti, mas Kane voltou a marcar, aos 95', fechando as contas da partida.

O jogo teve ainda um golo anulado anulado a Harry Kane, aos 73', que daria na altura o 1-3 para os "spurs".

O Manchester City mantém-se na liderança da Premier League com 63 pontos, mais seis do que o segundo classificado, o Liverpool (57), que tem menos um jogo disputado. Já o Tottenham ocupa a sétima posição da tabela, com 39 pontos.